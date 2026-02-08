Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На продажу с торгов выставлена территория бывшего стадиона в Каменске-Шахтинском

На продажу с торгов выставлена территория бывшего стадиона в Каменске-Шахтинском

В Ростовской области готовится к продаже с аукциона территория бывшего стадиона одного из учебных заведений. Объявление о предстоящих торгах было размещено на официальном сайте Дом.РФ.

По имеющимся данным, речь идет о бывшем стадионе Каменского технологического института, расположенном в западной части парка культуры им. Маяковского. Общая площадь участка составляет 2,75 гектара. Комплекс включает в себя не только земельный участок, но и капитальные строения: здание площадью 143 квадратных метра и три крупных сооружения.

Точная начальная цена актива пока не установлена. Согласно информации, представленной в описании лота, торги планируется провести в начале второго квартала 2026 года.

Продажа данного объекта может стать новой страницей в истории этого участка, предоставив возможность для его дальнейшего развития и использования.
Фото: Дом.РФ.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика