Ростовскую область окутал густой туман из-за резкого потепления

Фото: Donday

Вечером 8 февраля Ростовскую область накрыл густой туман, вызванный резким потеплением. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассе Ростов-Таганрог, где, по сообщениям водителей, видимость снизилась до критических значений.Как сообщает портал DonDay, молочная дымка окутала и донскую столицу. Жители Западного района Ростова сообщают, что многоэтажные здания практически полностью скрылись в тумане.Нестабильная погода, характерная для региона в эти выходные, привела к быстрому таянию снега из-за установившихся плюсовых температур.Однако, по прогнозам синоптиков, уже в ночь на 8 февраля и утром 9 февраля в Ростовскую область вернутся морозы. Ожидается образование гололедицы на дорогах и тротуарах.В связи с ухудшением погодных условий, водителям настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между автомобилями, использовать противотуманные фары и избегать резких маневров.