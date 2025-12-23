Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ХК «Ростов» потерпел поражение в гостевом матче против «Дизеля»

ХК «Ростов» потерпел поражение в гостевом матче против «Дизеля»
ХК «Ростов» потерпел поражение в гостевом матче против «Дизеля». Игра состоялась 22 декабря в Пензе в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Первый период завершился без забитых голов. Однако в середине матча игрок «Дизеля» Максим Колмыков открыл счёт, принеся своей команде преимущество в одну шайбу — 1:0. Ростовчане не сумели сравнять счет.

Итогом стала победа команды из Пензы.

В турнирной таблице команда из Ростова занимает последнее место среди 32 клубов России. Недавно стало известно, что из-за отсутствия финансовой поддержки от Министерства спорта региона «Ростов» будет вынужден покинуть чемпионат России. Однако, как уточнили представители министерства, клуб является коммерческим, и решение о его участии в турнире принимает владелец.
Фото: ХК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.