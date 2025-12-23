Фото: ХК Ростов

ХК «Ростов» потерпел поражение в гостевом матче против «Дизеля». Игра состоялась 22 декабря в Пензе в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).Первый период завершился без забитых голов. Однако в середине матча игрок «Дизеля» Максим Колмыков открыл счёт, принеся своей команде преимущество в одну шайбу — 1:0. Ростовчане не сумели сравнять счет.Итогом стала победа команды из Пензы.В турнирной таблице команда из Ростова занимает последнее место среди 32 клубов России. Недавно стало известно, что из-за отсутствия финансовой поддержки от Министерства спорта региона «Ростов» будет вынужден покинуть чемпионат России. Однако, как уточнили представители министерства, клуб является коммерческим, и решение о его участии в турнире принимает владелец.