Школы и детсады Ростова и Таганрога перешли на режим свободного посещения из-за непогоды

Фото: ДонДей

В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб, который продлится до 12:00 12 февраля. Такое решение принято в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий.По прогнозам синоптиков, ночью 8 февраля донскую столицу накроют сильные морозы до -16 градусов, гололедица и шквалистый ветер с порывами до 13 метров в секунду. Информацией об этом поделился глава города Александр Скрябин.Несмотря на ожидаемые сложные погодные условия, школы и детские сады Ростова-на-Дону продолжат работу в штатном режиме. Однако для учеников будет введен режим свободного посещения. Это означает, что родители смогут сами решать, отправлять ли ребенка в образовательное учреждение, исходя из погодных условий, состояния здоровья ребенка и времени, необходимого на дорогу. Отсутствие ребенка в школе или детском саду в этот период не будет считаться пропуском по неуважительной причине.Аналогичные меры свободного посещения для дошкольных и школьных учреждений уже приняты в соседних городах – Новочеркасске и Таганроге.