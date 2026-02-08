Ученые предлагают ограничить орудия лова в Азовском море для спасения рыбных запасов

Фото: ДонДей

В связи с критическим сокращением рыбных запасов в Азовском море, ученые из Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) разработали комплекс мер, направленных на сохранение и восстановление популяций ценных частиковых видов. Документ, детально описывающий предлагаемые изменения, представлен в монографии института.Азовское море, некогда славившееся своим рыболовным потенциалом, испытывает серьезные экологические вызовы. Популяции таких рыб, как судак, чехонь, карась, лещ и сазан, которые могли бы стать основой берегового промысла, катастрофически сократились. Как отмечают исследователи, промышленный вылов судака находится на грани полного запрета, а чехонь практически исчезла из уловов. Даже тарань, издавна считавшаяся одним из самых популярных объектов рыбалки, сегодня находится под угрозой исчезновения.Первопричиной негативных изменений ученые называют трансформацию экосистемы Азовского моря, в частности, его постепенное опреснение. Этот процесс создает неблагоприятные условия для многих видов рыб. В результате традиционные объекты промысла, такие как сом, щука, окунь, теперь попадают в сети, скорее, случайно, не представляя собой основной добычи. Уменьшается численность и таких видов, как толстолобик и белый амур, раньше широко ловившихся.Важно подчеркнуть, что главная цель ученых – не полный запрет рыбалки, а сохранение биологического разнообразия и запасов Азовского моря для будущих поколений. Сокращение числа используемых орудий и видов промысловой рыбы позволит оставшимся популяциям восстановиться и обеспечит более стабильное и устойчивое рыболовство в долгосрочной перспективе.Для кардинального улучшения ситуации и обеспечения устойчивого рыболовства, АзНИИРХ предлагает два ключевых направления:1. Ограничение орудий лова: вместо широкого спектра используемых снастей предлагается перейти к применению всего двух основных типов:- Ставные невода (фиксируются на месте) с размером ячеи 30-40 мм для промысла в открытом море.- Закидные невода (забрасываются в воду и затем вытягиваются) с ячейкой 32-40 мм, предназначенные для рек Дон, Кубань и лиманов.2. Сокращение перечня разрешенных к вылову видов: предлагается ограничить промысел только 2-3 видами рыб. Среди наиболее вероятных кандидатов, которые могут войти в разрешенный список, называются карась, лещ и сазан. Также рассматривается возможность включения таких видов, как пиленгас, камбала, а также, возможно, сельдь и кефаль.