Ростов-на-Дону готовится к морозам и гололеду после оттепели

Фото: ДонДей

Ростов-на-Дону ожидает резкое похолодание. Ночью 8 февраля температура воздуха в городе опустится до -16 градусов, а порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.Напомним, что минувшие выходные ознаменовались плюсовой температурой, что привело к интенсивному таянию снега в городе. Однако теперь город ожидает крутой разворот погоды.Экстренные службы предупреждают, что из-за резких перепадов температур на дорогах и тротуарах города велика вероятность образования гололедицы. Ростовчан настоятельно просят быть предельно внимательными при передвижении как пешком, так и на личном автотранспорте.В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий коммунальные службы Ростова-на-Дону уже переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.