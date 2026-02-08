С водоканала Ростова-на-Дону взыскали 272 миллиона рублей за загрязнение природы
Арбитражный суд вынес решение по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора: АО «Ростовводоканал» обязано выплатить 272 миллиона рублей за загрязнение реки Дон. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Заявление в суд подали в мае 2025 года. Ведомство требовало компенсации ущерба природе, предположительно, вызванного сбросом стоков с превышением загрязняющих веществ — точные детали в материалах дела не раскрыты.
Разбирательство длилось почти год: дебютное заседание запланировали на июнь 2025-го, но с июля его неоднократно откладывали из-за споров по документам. Суд обязал истца предоставить акты и протоколы отбора проб, отсутствовавшие в иске и претензии. Водоканал утверждал, что не получал эти бумаги, необходимые для подтверждения процедур анализа.
В начале февраля 2026 года иск удовлетворили полностью. Компания выплатит 272 млн рублей ущерба плюс 1,8 млн рублей госпошлины.
Случай не единичный: в сентябре 2025-го Росприроднадзор взыскал с водоканала 395 млн рублей за аналогичные нарушения, а в июле 2023-го — 193 млн рублей за сброс стоков в Дон.