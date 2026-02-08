С водоканала Ростова-на-Дону взыскали 272 миллиона рублей за загрязнение природы

Фото: Дондей

Арбитражный суд вынес решение по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора: АО «Ростовводоканал» обязано выплатить 272 миллиона рублей за загрязнение реки Дон. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.Заявление в суд подали в мае 2025 года. Ведомство требовало компенсации ущерба природе, предположительно, вызванного сбросом стоков с превышением загрязняющих веществ — точные детали в материалах дела не раскрыты.Разбирательство длилось почти год: дебютное заседание запланировали на июнь 2025-го, но с июля его неоднократно откладывали из-за споров по документам. Суд обязал истца предоставить акты и протоколы отбора проб, отсутствовавшие в иске и претензии. Водоканал утверждал, что не получал эти бумаги, необходимые для подтверждения процедур анализа.В начале февраля 2026 года иск удовлетворили полностью. Компания выплатит 272 млн рублей ущерба плюс 1,8 млн рублей госпошлины.Случай не единичный: в сентябре 2025-го Росприроднадзор взыскал с водоканала 395 млн рублей за аналогичные нарушения, а в июле 2023-го — 193 млн рублей за сброс стоков в Дон.