Серьезное ДТП с грузовиком стало причиной огромной пробки на М-4 «Дон»

Фото: Яндекс.Карты

Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля стало причиной возникновения огромной пробки на федеральной трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.Авария произошла на 995 километре трассы в направлении Ростова-на-Дону. По данным ГИБДД, грузовик перекрыл правую полосу движения, в результате чего проезд на данном участке осуществляется только по левой полосе.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, однако ликвидировать последствия аварии быстро не удалось. По данным сервиса "Яндекс.Карты", к настоящему моменту образовался затор протяженностью около 12 километров, растянувшийся от 995 до 985 километра трассы.В Госавтоинспекции Ростовской области рекомендуют водителям, планирующим движение по трассе М-4 "Дон" в данном направлении, воспользоваться объездным маршрутом:- Съезд на 983 км в направлении города Красный Сулин.- Далее движение через город Новошахтинск по автомобильной дороге А-270.- Выезд на трассу М-4 "Дон" на 1002 километре.