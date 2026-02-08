Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Серьезное ДТП с грузовиком стало причиной огромной пробки на М-4 «Дон»

Серьезное ДТП с грузовиком стало причиной огромной пробки на М-4 «Дон»
Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля стало причиной возникновения огромной пробки на федеральной трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла на 995 километре трассы в направлении Ростова-на-Дону. По данным ГИБДД, грузовик перекрыл правую полосу движения, в результате чего проезд на данном участке осуществляется только по левой полосе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, однако ликвидировать последствия аварии быстро не удалось. По данным сервиса "Яндекс.Карты", к настоящему моменту образовался затор протяженностью около 12 километров, растянувшийся от 995 до 985 километра трассы.

В Госавтоинспекции Ростовской области рекомендуют водителям, планирующим движение по трассе М-4 "Дон" в данном направлении, воспользоваться объездным маршрутом:

- Съезд на 983 км в направлении города Красный Сулин.
- Далее движение через город Новошахтинск по автомобильной дороге А-270.
- Выезд на трассу М-4 "Дон" на 1002 километре.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика