Хоккейный клуб «Ростов» вновь потерпел поражение в игре против «Звезды»

Хоккейный клуб «Ростов» вновь потерпел поражение в игре против «Звезды». Матч прошел 2 февраля в Ростове-на-Дону в рамках ВХЛ.

В первом тайме южане открыли счет благодаря шайбе Тимофея Барсукова. Второй период не принес результативных действий. Зато в заключительном отрезке матча «Звезда» забросила две шайбы, забил Дмитрий Власенко. К концу игры счет сравнялся — 2:2.

В дополнительное время победитель не был определен. Однако в серии послематчевых пенальти «Звезда» одержала победу над «Ростовом» со счетом 4:3.
Фото: ХК Ростов
