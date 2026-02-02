Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб «Ростов» вновь потерпел поражение в игре против «Звезды». Матч прошел 2 февраля в Ростове-на-Дону в рамках ВХЛ.В первом тайме южане открыли счет благодаря шайбе Тимофея Барсукова. Второй период не принес результативных действий. Зато в заключительном отрезке матча «Звезда» забросила две шайбы, забил Дмитрий Власенко. К концу игры счет сравнялся — 2:2.В дополнительное время победитель не был определен. Однако в серии послематчевых пенальти «Звезда» одержала победу над «Ростовом» со счетом 4:3.