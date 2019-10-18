Хоккеисты «Ростова» уступили «Химику»



Хоккейный клуб «Ростов» на выезде сыграл с клубом из Воскресенска «Химик». Команды встретились 19 октября, матч завершился проигрышем «кондоров» со счетом 1:3.



В начале первого периода ростовчане остались в меньшинстве. Этим обстоятельством воспользовались соперники и закатили в ворота гостей первую шайбу. На перерыв после первого периода команды ушли со счетом 1:0 в пользу «Химика».



Во втором отрезке времени на шестой минуте на штрафную скамейку отправился за подножку игрок хозяев Сергей Алексеев. Однако «кондоры» шансом не воспользовались, сравнять счет им удалось, когда составы стали снова равны. Но второй период все равно завершился с преимуществом воскресенцев – 2:1.



Еще одну шайбу хозяева закатили в ворота ростовчан в третьем периоде. Таким образом, матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Химика».



Следующую игру «Ростов» проведет 21 октября в Узбекистане против местного хоккейного клуба «Хумо».