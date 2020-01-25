ХК «Ростов» проиграл ташкентскому «Хумо»



В домашнем матче хоккейный клуб «Ростов» проиграл ташкентскому «Хумо». Матч прошёл 27 января.



В начале первого периода нападающий Василий Мякинин был наказан за толчок соперника клюшкой, его удалили с поля. Оставшись в меньшинстве, «кондоры», тем не менее, смогли себя показать. Нападающий Владислав Туник смог «распечатать» ворота соперника — 1:0 в пользу хозяев.



Получив шайбу, игроки «Хумо» усилили давление на ворота «Ростова». Вскоре они смогли сравнять счёт. После перерыва обе команды создавали опасные моменты возле ворот соперников, и, наконец, форвард ташкентцев смог мощным броском вывести свою команду вперёд. Больше ни во второй, ни в третьей двадцатиминутке цифры на табло не менялись. Гости обыграли «кондоров» со счётом 1:2.



В следующем матче «Ростов» сыграет с «Химиком». Встреча состоится 29 января.