ХК «Ростов» начал домашнюю серию с победы над «Молотом-Прикамьем»



Домашняя серия началась для ХК «Ростов» победой. Игра с пермским «Молотом-Прикамьем» состоялась 6 октября.



Первые минуты игры прошли для обеих команд без ударов по воротам. На 13-й минуте защитник «кондоров» Алексей Царёв и нападающий пермяков Андрей Белозёров получили штрафы за грубость.



На протяжении всего периода ни одному из клубов не удалось завладеть преимуществом на площадке — инициатива переходила от команды к команде. За первый этап матча игроки забросили одну шайбу. Она принадлежала «Молоту-Прикамью». На перерыв хоккеисты ушли со счётом 0:1 в пользу соперника.



Во втором периоде пермяки создавали много опасных моментов, но голкипер «Ростова» Сергей Павлов упорно защищал свои ворота. На 32-й минуте «кондоры» воспользовались небольшой ошибкой соперника и, наконец, сравняли счёт — 1:1. После этого игроки «Молота-Прикамья» быстро собрались с силами и забросили подряд две шайбы. Нападающий «красно-белых» Владислав Туник вскоре сократил отставание — 2:3. Незадолго до окончания третьего периода счёт уже составлял 3:3. Так как до конца игры ни одна из команд не забросила больше ни одной шайбы, был назначен овертайм.



В течение пяти минут ростовчане не отпускали от себя шайбу, и на последних секундах бомбардир Савва Андреев вырвал победу для «кондоров».



Следующий матч назначен с клубом «Ижсталь». Он состоится 8 октября.