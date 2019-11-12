На своём льду ХК «Ростов» проиграл казанскому «Барсу»



Хоккейный клуб «Ростов» проиграл казанскому «Барсу». Игра прошла в донской столице вечером 13 ноября. Матч окончился со счётом 3:6 в пользу гостей.



На 12-й минуте счёт открыли казанцы. За пару минут до окончания первого периода нападающий Павел Антипов был удалён с площадки за подножку. До перерыва «кондоры» не смогли отыграться и ушли в раздевалки со счётом 0:1 в пользу соперника.



Во втором периоде ростовчане показали более качественную игру. Через несколько минут они уже сравняли счёт. Вскоре «Барс» на время остался без голкипера — Илья Голубев сделал подножку Алексею Прохорову. Пропустив контратаку, ростовчане обрекли себя на отставание в счёте. Однако они быстро реабилитировались и сравняли цифры на табло. Тем не менее, гости всё-таки прорвали оборону «Ростова», на перерыв команды ушли со счётом 2:4.



Вырвать победу «кондорам» так и не удалось. Матч «Ростов» - «Барс» закончился о счётом 3:6. Следующая игра пройдёт 15 ноября. Дончане встретятся с ХК «Торпедо-Горький».