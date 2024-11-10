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Карпин рассказал, как команда «Ростов» преодолела серию провальных матчей

Карпин рассказал, как команда «Ростов» преодолела серию провальных матчей
Валерий Карпин объяснил, как ФК «Ростов» удалось прервать серию провальных матчей. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

В рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 9 ноября на стадионе «Ростов Арена», команда «Ростов» одержала победу над «Химками» со счетом 3:1.

Главный тренер команды Карпин отметил, что только благодаря упорной работе удалось прервать серию неудачных игр.

- Как удалось прервать серию без побед? Как обычно — работая. Только так. Опять же, это вы обращаете внимание на какие-то серии, ещё на что-то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат, — сказал Карпин.

Напомним, что последний раз ФК «Ростов» выходил победителем с поля 1 сентября, когда команда обыграла «Факел» со счетом 1:0.
Фото: соцсцети.
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