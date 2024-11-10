Карпин рассказал, как команда «Ростов» преодолела серию провальных матчей

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Валерий Карпин объяснил, как ФК «Ростов» удалось прервать серию провальных матчей. Об этом он рассказал «Матч ТВ».В рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 9 ноября на стадионе «Ростов Арена», команда «Ростов» одержала победу над «Химками» со счетом 3:1.Главный тренер команды Карпин отметил, что только благодаря упорной работе удалось прервать серию неудачных игр.- Как удалось прервать серию без побед? Как обычно — работая. Только так. Опять же, это вы обращаете внимание на какие-то серии, ещё на что-то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат, — сказал Карпин.Напомним, что последний раз ФК «Ростов» выходил победителем с поля 1 сентября, когда команда обыграла «Факел» со счетом 1:0.