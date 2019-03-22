ХК «Ростов» в шаге от финала Первенства ВХЛ



Ростовские хоккеисты обыграли курганский «Юниор» - 4:3 - и повели в серии - 2:0.



По ходу сезона подопечные Григория Пантелеева относительно легко разбирались с курганским клубом, однако в плей-офф даже самые скромные коллективы стараются показать свою лучшую игру, и легко не бывает. Противостояние команды из Кургана и ростовчан лишний раз это подтвердило.



Началась игра удачно для «красно-белых» – уже на второй минуте они получили большинство, которое уверенно реализовали на третьей. Гол забил лидер команды Владислав Туник. В середине первого периода «кондоры» усилиями Павла Щербакова отрыв увеличили, но гости почти сразу же вернули разницу в счете в одну шайбу. Отличился Евгений Кириллов – 2:1. ХК «Ростов» в конце первой двадцатиминутки забил «дуплетом» - Савва Андреев и Алексей Прохоров – 4:1. Южане полностью превзошли уральцев, во всех компонентах игры.



Однако во второй части игры «Юниор» стал играть осмотрительнее. Хоккей стал более вязким и медленным. По такой игре быстрые форварды хозяев были лишены простора для действий. В середине периода курганцы забили свой второй гол. После пасов Артема Попитича и Вячеслава Дегтерева шайбу забросил Станислав Шепитько, 4:2. В целом команда Кургана смотрелась получше во втором периоде.



В начале третьей части матча тот же Станислав Шепитько сократил отставание своей команды до минимума. Комфортные 4:1 превратились в скользкие 4:3. Оставшееся до конца время ХК «Ростов» играл не от обороны, стараясь действовать первым номером, но забить не удалось, и шансы у гостей возникали до финальной сирены. В итоге ростовчане нелегко выиграли - 4:3 - в матче и теперь ведут - 2:0 - в полуфинальной серии.



Третья и четвертая (если понадобится) игры серии состоятся в Кургане 27 и 28 марта.



В параллельном полуфинале ХК «Чебоксары» неожиданно сравняли счет в серии, победив на выезде саранскую «Мордовию» - 4:2. Теперь там 1:1, и вся борьба в серии только впереди.