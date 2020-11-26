ХК «Ростов» уступил «Торосу»

Донские хоккеисты проиграли дома сопернику из Нефтекамска. Пару недель назад красно-белые уже играли с «Торосом», на выезде. Тогда подопечные Григория Пантелеева выдали мощный камбэк, отыгравшись с 1:4 и вырвав победу в овертайме.В первом отрезке матча гости резво начали. «Торос» забил в первом же своём большинстве – Виталий Каменев, 0:1. ХК «Ростов» тут же большими силами пошёл в атаку. Команда гостей остро контратаковала и, видимо, не собиралась отсиживаться в своей зоне. Ближе к перерыву клуб из Нефтекамска своё преимущество увеличил усилиями Антона Пачина, 0:2. С виду игра была примерно равной, однако «Торос» всё-таки превосходил «кондоров» в реализации своих опасных эпизодов.Во втором периоде гости забили ещё. Владислав Лукин довёл разницу в счёте до трёх шайб в пользу нефтекамцев. После этого тренерский штаб «Ростова» сменил железно первого вратаря Данила Кудашева на второго, Никиту Масленникова, который в этом сезоне играет совсем мало. Через несколько минут обыкновенная толкотня у борта вылилась в продолжительную потасовку с несколькими удалениями и участием обеих пятёрок, находившихся на льду, и судей. Остаток периода команды провели намного тише.В начале третьей двадцатиминутки Виктор Шахворостов с паса Ильи Давыдова один гол отыграл – 1:3. Две минуты спустя шайба во второй раз зашла в ворота гостей. Казалось, ХК «Ростов» намерен игру спасти. Однако судьи усомнились в правильности заброшенной шайбы и после просмотра видео взятие ворот отменили. Процедура заняла достаточно много времени – атакующий порыв спал, что, наверное, и явилось ключевым моментом в матче. Сразу после рестарта красно-белые пропустили в меньшинстве – 1:4. На последней минуте матча Павел Антипов забросил второй гол «кондоров». Итог – проигрыш 2:4.В остальных матчах дня ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк) переиграл на своём льду «Барс» (Казань) 5:3, а «Дизель» (Пенза) был сильнее «Сокола» (Красноярск) на выезде – 6:3.Свой очередной матч команда Григория Пантелеева проведёт в понедельник 30 ноября дома с ижевской «Ижсталью».