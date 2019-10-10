ХК «Ростов» проиграл нефтекамскому «Торосу»



Донские хоккеисты более опытному и сильному сопернику навязали борьбу, но чтобы заработать очки, этого не хватило – проигрыш, 3:6.



Подопечные Григория Пантелеева проиграли уже третий матч кряду. В этот раз в Ростове-на-Дону гостила команда из верхней части турнирной таблицы ВХЛ – «Торос» из Нефтекамска.



Началось для ХК «Ростов» всё просто отлично. «Красно-белые» не уступили грозному оппоненту, а Роман Опалев открыл счёт. Команда гостей, увы, через пару минут восстановила равенство в счёте – отличился Артём Пименов. В середине первого периода нефтекамцы получили право на буллит, и Станислав Голованов сполна им воспользовался, 1:2.



Второй период начался оптимистично для ростовчан. Владислав Туник сравнял счёт, однако «Торос» моментально ответил голом – Никита Воронин, 2:3.



В начале третьего периода гостевой клуб забил ещё раз. Чуть позже Владислав Туник возродил интригу в игре. При этом «Торос» практически сразу её притушил – Вячеслав Шевченко, 3:5. В самом конце матча гости поставили победную точку – 3:6.



Очередная игра для ХК «Ростов» состоится 17 октября, когда дончане в гостях сыграют с одним из фаворитов всего турнира – московской «Звездой».