ХК «Ростов» переиграл на своей площадке китайский «Ценг Тоу»



Донские хоккеисты в тяжёлой борьбе добыли победу над главным аутсайдером лиги – 2:1.



Китайский клуб «Ценг Тоу» занимает последнее, 34-е, место в общей турнирной таблице ВХЛ. У китайского коллектива из города Гирин пока не получается наладить результативную игру, хотя в предыдущих двух сезонах он попадал в плей-офф ВХЛ. В такой ситуации идущий на 30-31-м местах ХК «Ростов» рассматривался как фаворит – нечасто такое в этом сезоне. Команды уже встречались. Пару месяцев назад «красно-белые» обыграли китайцев на выезде - 4:0. Теперь подопечным Григория Пантелеева предстояло обыграть аутсайдера и на своём льду. Получилось. Но не так легко, как можно было бы предположить.



В первом отрезке игры «красно-белые» доминировали, создавали моменты, много бросали по воротам, но никак не могли открыть счёт. В середине периода гости неожиданно реализовали большинство и повели в счёте. Гол забил Владислав Лысенко.



Во втором периоде ростовчане взвинтили темп и заставили соперника фолить, что вылилось в несколько удалений. «Ценг Тоу» смог не пропустить в меньшинстве, но почти сразу ХК «Ростов» забил в равных составах – Алексей Прохоров, 1:1.



«Красно-белые» развили успех в самом начале третьего периода. Павел Лукошин отличился в большинстве, 2:1. Далее китайские хоккеисты без особого успеха пытались отыграться – не получалось почти ничего. ХК «Ростов» мог и должен был забивать ещё, но не вышло. В итоге - победа «кондоров» с минимальным перевесом.



11 января подопечные Григория Пантелеева будут принимать другой китайский клуб - «КРС-БСУ», а пока перемещаются на 29-е место с 33 очками.