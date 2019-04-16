ХК «Ростов» стал чемпионом Первенства ВХЛ



Донские хоккеисты в решающем матче финальной серии на последней секунде сломили сопротивление «Мордовии» - 3:2.



Счет в серии и без того был 3:0 в пользу ростовчан. Оставалось добыть всего одну победу. И подопечные Григория Пантелеева сделали это.



Первый период прошел на встречных курсах. Оба коллектива много атаковали, бросали по воротам, боролись за каждый отскок. Пожалуй, игра была равной, когда ХК «Ростов» дождался-таки ошибки соперника. «Мордовия» потеряла шайбу в средней зоне. В результате гости вышли 2 в 1 и свой шанс использовали. Александр Коробов перехитрил всех и выполнил успешный бросок в ближний угол из неудобной позиции – 0:1.



Во втором периоде ХК «Ростов» забил и второй гол. Причем это было сделано исключительно за счет индивидуального мастерства Владислава Туника, который уже второй раз в сезоне забил шайбу из-за ворот, подняв ее на крюк и просто кинув ее в верхний угол ворот соперника – 0:2. «Лисы» бросились в атаку, создали сразу несколько острых моментов, однако хозяевам не везло. ХК «Ростов» мог забить и третий гол – нет, пока нет.



Третий период мог стать переломным. И почти стал им. Сначала «Мордовия» сократила свое отставание до минимума. Кирилл Елагин подкараулил отскок на пятаке после сейва Александра Зубарева – 1:2. Чуть позже саранцы смогли счет сравнять. Гениально простую атаку эффектным щелчком завершил Иван Карлин – 2:2. В самом конце игры «кондоры» забили-таки победный гол. На последней секунде. Павел Щербаков весь сезон был очень результативен, но этот гол явно стоит десяти. Итог – трудная победа ХК «Ростов» 3:2 в матче и относительно легкая в серии – 4:0.



Ростовские хоккеисты становятся победителями сезона 2018/2019 в третьей по силе хоккейной лиге России, Первенстве ВХЛ.

