ХК «Ростов» уступил в овертайме «Звезде»

Ростовские хоккеисты в домашней игре в дополнительном периоде проиграли «Звезде» из Чехова - 1:2.



Матч с идущей на четвёртом месте в Первой Конференции «Звездой» был настоящей проверкой для подшефных Григория Пантелеева. Частично ростовчане эту проверку выдержали, заработав одно очко.



В первом периоде команда гостей превосходила хозяев по всем статьям. Чеховцы очень опасно атаковали, на что «кондоры» отвечали лишь изредка и куда менее опасно. Учитывая это, можно сказать, что «красно-белым» повезло не пропустить в первом периоде. Счёт по броскам в створ говорит о многом – 8:3.



Вторая двадцатиминутка уже проходила в другом ключе. Обе команды стали играть агрессивнее. Отрезками вообще шла игра без средней зоны. И в такой «рубке» южане почти ни в чём не уступали «Звезде». Период в целом получился равным и вновь без голов.



Счёт был наконец-то открыт в начале третьего периода. «Звезда» реализовала большинство – Семён Афонасьевский, 0:1. ХК «Ростов» ничего не оставалось, кроме как пойти вперёд большими силами. «Звезда» же ждала ошибку соперника и, вероятно, берегла силы. «Красно-белые» бились изо всех сил. В какой-то момент могло показаться, что силы эти кончились, а матч катится к минимальной победе гостей. Но не тут-то было! Александр Родионов за несколько минут до конца периода восстановил равенство и перевёл матч в овертайм.



В дополнительном периоде ростовчане упустили верный момент, не реализовав выход 3 в 1... и почти сразу после этого пропустили – Сергей Лапин, 1:2, конец.



ХК «Ростов» имеет в активе 42 очка и занимает всё то же 13-е место из 18 в турнирной таблице Конференции 1 ВХЛ.



2 февраля ростовчане будут принимать ХК «Тамбов».