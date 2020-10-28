ХК «Ростов» уступил «Рубину»

После выигрыша в Москве «красно-белые» приехали в Тюмень в статусе фаворита. Но тюменский «Рубин» хоть и располагается в турнирной таблице чемпионата ВХЛ ниже, но провёл ещё меньше игр ввиду отложенного старта из-за вспышки ковида в команде. И он ещё может обогнать южан при успешном стечении обстоятельств.В начале матча хозяева площадки сразу же прижали ростовчан к воротам и после ряда попыток всё-таки открыли счёт. Донат Стальнов был самым активным на добивании – 1:0. Далее дончане игру от своей зоны отчасти отодвинули, при этом «Рубин» всё ещё владел заметным преимуществом.Во втором отрезке игры тюменцы тоже южан переигрывал. Гости некоторое давление создавали в нападении, было остро, но при этом забитых голов всё не было. В целом второй период матча был вязким и насыщенным тяжёлой борьбой на всех участках поля.В третьей двадцатиминутке подопечным Григория Пантелеева терять уже было нечего. Они пошли в атаку большими силами, стали появляться свободные зоны, и «Рубин» в одном из контрвыпадов забил второй гол. Вратарь «Ростова» Данил Кудашев отразил несколько щелчков, и вновь на добивании самым шустрым был хоккеист «Рубина» - Семён Иванов, 2:0. Через минуту после этого Роман Опалев сохранил ХК «Ростов» в игре (результативные пасы у Павла Щербакова и Владислава Туника) – 2:1. В итоге борьба держалась до последних мгновений игры, но «красно-белые» не сумели зацепить очки – проигрыш, 1:2.В другой игре дня в ВХЛ «Югра» (Ханты-Мансийск) по буллитам переиграла «Буран» (Воронеж) - 4:3 Б. В общей таблице чемпионата ВХЛ «Ростов» занимает 9-ю строчку из 26. Следующий матч «кондоры» сыграют 31 октября против «Югры» в Ханты-Мансийске.