ХК «Ростов» уступил лидеру ВХЛ



Безоговорочным фаворитом матча считался «Рубин» - сибиряки занимают первое место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ в то время, как ХК «Ростов» претендует пока только на место в третьем десятке. В лучшем случае. Но игра получилась почти равной – южане здорово потрепали лидера, едва не сотворив сенсацию.



Первый период прошёл с преимуществом «Рубина», однако и ростовчане временами хорошо играли, заставляя именитого соперника бороться с максимальной отдачей. «Красно-белые» старались не отсиживаться в обороне и почаще наведываться в зону хозяев. В целом у сибиряков было некоторое преимущество, но оно не особенно бросалось в глаза. Голов в первой части матча не было.



Во втором периоде тюменцы взвинтили темп. Ростовчане же не всегда успевали за более быстрыми соперниками, что вылилось в несколько удалений подряд. В такой ситуации голкипер дончан Данил Кудашев сыграл просто отлично, оставив свои ворота на замке. ХК «Ростов» вытерпел игру в меньшинстве и неожиданно забил. Андрей Алексеев использовал оплошность обороны «Рубина», выскочил один в ноль и мастерски поразил нижний угол рамки – 0:1. Казалось, фортуна повернулась к южанам лицом, но всё же это было бы несправедливо. На последней минуте периода «Рубин» забил в меньшинстве, убежав в контратаку после выигранного вбрасывания в своей зоне – 1:1.



В третьем периоде команда хозяев льда смотрелась более собранной. На 47-й и 48-й минутах «Рубин» забил дважды, чем почти решил исход матча. За три с небольшим минуты до конца игры ростовчане забили свой второй гол. Василий Мякинин быстрее всех сыграл на добивании после броска Михаила Степанова – 3:2. И всё же ХК «Ростов» проиграл, хотя последние минуты провёл в чужой зоне.



У подопечных Григория Пантелеева остаётся 25 очков – 30-я строчка турнирной таблицы ВХЛ.



Следующий матч ХК «Ростов» проведёт на своём льду. 10 декабря «кондоры» будут принимать «Зауралье» из города Курган.





Фото: пресс-службе ХК «Ростов»