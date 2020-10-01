ХК «Ростов» уступил на своём льду «Тамбову»

ХК «Ростов» в этом сезоне отлично начал чемпионат - исправно набирает очки и идёт в верхней половине турнирной таблицы. Ожидания перед матчем против тамбовских «волков» были самыми радужными, но соперник в этом году начал ещё лучше и вовсе идёт в лидерах. К сожалению, очков дончане не набрали.Матч агрессивнее начали гости. На третьей минуте игры Алексей Клочков ловким броском слёта счёт открыл, 0:1. «Кондоры» поспешили в атаку и через четыре минуты получили второй гол в свои ворота. Максим Зюзякин отрыв «Тамбова» удвоил, чем заметно озадачил красно-белых и их болельщиков - 0:2 уже в начале встречи. Какого-то очевидного игрового перевеса у команды гостей не было - коллективы выглядели равно, но чёрно-белые отлично реализовали свои моменты. До конца двадцатиминутки голов больше не было.В начале второго периода ХК «Ростов» сходу забил в большинстве. Павел Антипов подарил ростовским болельщикам свежие надежды на положительный исход матча. В дальнейшем ростовчане наращивали заметное давление на рамку «волков», но те удивительным образом держались. Порой казалось, что вовсе чудом. На второй отдых команды пошли при цифрах 1:2 на табло, а по броскам в створ ХК «Ростов» превзошёл соперника 19:5, т.е. в четыре раза.Примерно та же картина была на площадке и в третьем отрезке матча. Практически всё игровое время подшефные Григория Пантелеева «стучали» в ворота «Тамбова». Гости совсем редко выбирались в чужую зону. Можно сказать, им везло, что красно-белые никак не могли воплотить в гол солидное игровое преимущество. А за полторы минуты до конца периода «волки» забили третий - Артём Расулов, 1:3. На этом, пожалуй, интрига и испарилась. Итог - неприятный проигрыш в две шайбы.После матча ХК «Ростов» спустился на 10 место из 26 в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ - 8 набранных очков. «Тамбов» же поднялся аж на второе.Следующая встреча ростовчан намечена на 4 октября, дончане сыграют дома против аутсайдера, «Бурана» (Воронеж).