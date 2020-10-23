ХК «Ростов» уступил подмосковному «Динамо» в овертайме

«Кондоры» стартовали в серии выездных игр. Оппонент располагался в турнирной таблице ВХЛ приблизительно на том же уровне. Увы, но красногорское «Динамо» оказалось удачливее в этот день.В первом отрезке матча «бело-голубые» хорошо начали. «Красно-белые» какое-то время отбивались в своей зоне и редко атаковали. Ближе к середине периода команда Григория Пантелеева выровняла игру. Далее коллективы обменялись шайбами. Счёт открыли хозяева площадки. Гол забил Михаил Бицадзе. Спустя 21 секунду дончане восстановили равенство. Ворота поразил Савва Андреев после пасов Павла Антипова и Вадима Щеголькова – 1:1.В начале второй части игры ростовчане вышли вперёд после гола суперветерана клуба Василия Мякинина (ассисты заработали Евгений Петриков и Дмитрий Сергеев) – 1:2. Можно и нужно было забивать ещё, опасные эпизоды были, но не везло. А на последней минуте периода за «Динамо МО» отличился Хассан Аль-Джилауи – 2:2.Третья двадцатиминутка осталась за «Ростовом» - южане превзошли противника по броскам в створ ворот почти вдвое - 16:9 - и в целом смотрелись интереснее и изобретательнее. Но забить не получилось ни у тех, ни у других. Игра перешла в овертайм, где шайбу в большинстве забили всё-таки динамовцы – Марк Верба, 3:2. ХК «Ростов» проигрывает и берёт только одно очко.В остальных матчах игрового дня ВХЛ «Буран» (Воронеж) в Москве обыграл местную «Звезду» - 3:1, а «Югра» (Ханты-Мансийск) разбила на своём льду «Тамбов» - 4:0.ХК «Ростов» 27 октября будет играть в гостях у московской «Звезды». «Кондоры» пока расположились в общей турнирной таблице чемпионата ВХЛ на 10-м месте из 26 – 18 баллов. Хотя у клуба из южной столицы всё ещё меньше проведённых матчей, чем у большинства команд.