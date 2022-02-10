ХК «Ростов» уступил на своём льду «Молоту»

Фото: ХК "Ростов"

Пермский клуб на несколько строк выше «красно-белых» в турнирной таблице, потому именно уральцы рассматривались в качестве фаворита предстоящего матча.Первый период остался за гостями – сначала при игре в большинстве отличился Денис Цыганов, а на исходе игрового отрезка Даниил Сероух удвоил преимущество «Молота», 0:2. В середине второй части вечера «Ростов» усилиями Саввы Андреева сократил разницу в счёте. В третьей двадцатиминутке «красно-белые» сравняли счёт – Дмитрий Мухин. Однако «медведи» всё-таки вырвали победу в основное время на предпоследней минуте периода – Алексей Шубин безошибочно исполнил буллит. Итог – проигрыш «Ростова», 2:3.В остальных встречах дня в ВХЛ «Горняк» (Верхняя Пышма) одолел дома «Зауралье» (Курган) - 3:2, «Лада» (Тольятти) была сильнее «Рязани» - 5:2, «Химик» (Воскресенск) переиграл ЦСК ВВС (Самара) - 5:1, «Динамо» (Санкт-Петербург) победило «Барс» (Казань) - 3:1, «Тамбов» в овертайме сломил сопротивление «Ижстали» (Ижевск) - 4:3, «АКМ» (Тула) обыграла «Нефтяник» (Альметьевск) - 3:2, а «Торос» (Нефтекамск) победил «Буран» (Воронеж) - 2:1.В таблице «регулярки» ВХЛ ХК «Ростов» на 10-й строке из 27. Свой очередной матч подопечные Григория Пантелеева сыграют против «Тороса» 13 февраля на своей площадке.«РОСТОВ»:31 - Кудашев (90 - Масленников), 9 - Коннов, 11 - Казаков, 12 - Мухин, 15 - Крамаренко, 17 - Калинин (А), 25 - Мурзин, 26 - Петриков (А), 27 - Аксёнов, 33 - Мишкин, 33 - Пеньковский, 41 - Царёв, 66 - Андреев, 67 - Щегольков, 71 - Прохоров (К), 74 - Пяткин, 87 - Опалев, 91 - Минаев, 93 - Туник, 95 - Смирнов, 97 - Воробьёв А.«МОЛОТ»:53 - Долганов (60 - Никитин), 3 - Тювилин, 6 - Глебов (А), 8 - Чефанов, 9 - Ощепков, 10 - Дарьин, 12 - Игошев, 13 - Шубин, 15 - Зенчиков, 18 - Воробьёв Д., 21 - Захарчук (А), 25 - Шиафотдинов (К), 27 - Никулин, 30 - Капотов, 32 - Цыганов, 33 - Горячев, 34 Банников, 55 - Шайхулов, 71 - Мнацян, 72 - Кондратьев, 97 - Сероух.