ХК «Ростов» уступил «Южному Уралу»

Подшефные Григория Пантелеева проигрывают пятый раз кряду и всё глубже вязнут в середине общей турнирной таблицы.Команда гостей хорошо начала. Ростовчане резво прижали соперника к воротам и после нескольких подходов открыли счёт – 0:1, шла только третья минута игры. Голом отметился Владислав Туник после паса Романа Опалева. Хозяева ближе к середине первого периода завладели преимуществом и начали регулярно угрожать воротам Данила Кудашева, однако страж ворот «Ростова» играл надёжно.Примерно то же само было и во втором периоде. «Красно-белые» играли вторым номером, а «Южный Урал» изо всех сил старался сравнять счёт. Орчане куда чаще попадали в створ, да и вообще смотрелись интереснее, но «южанам» до поры до времени везло – те же цифры на табло, что и после первого периода.А вот в начале третьего отрезка встречи удача «красно-белых», видимо, закончилась. Хозяева льда сравняли счёт усилиями Романа Папста – 1:1. Дальше к голу были ближе хоккеисты «Южного Урала». Они намного опаснее и чаще атаковали. Дончане сдерживали натиск вплоть до последней минуты. За 16 секунд до сирены орчане реализовали большинство и вырвали-таки победу – 2:1.В других матчах чемпионата ВХЛ «Буран» (Воронеж) обыграл в серии послематчевых штрафных бросков в гостях «Горняк» (Учалы) - 3:2 Б, в битве аутсайдеров «Ижсталь» (Ижевск) была сильнее «Молота-Прикамье» (Пермь) - 3:2, «Химик» (Воскресенск) одолел дома «Барс» (Казань) - 3:1, а «Дизель» (Пенза) на выезде сломила сопротивление ХК «Рязань» - 3:0.Очередная игра для ХК «Ростов» состоится в Челябинске, где 11 января «кондорам» предстоит сразиться с местным «Челметом». Пока самая южная команда лиги занимает 13-ю строчку общей турнирной таблицы из 26.