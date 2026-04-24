Разбитый тротуар на Станиславского в Ростове может привести к обрушению дороги и люка

В Ростове-на-Дону на Станиславского разбитый тротуар может привести к обрушению дороги и люка. Горожане обратились с жалобой на платформу «Благоустройство» городского сайта администрации.По словам обеспокоенных ростовчан, напротив входа в офисное помещение наблюдаются провалы, связанные с канализационной системой. Существует реальная опасность того, что дорога и канализационные люки могут обрушиться. Сотрудники ближайших офисов выражают опасения, что из-за этой ситуации они могут лишиться доступа к коммуникациям.Как стало известно, авторы жалобы уже пытались решить проблему, обратившись в водоканал города. Однако там им было отказано в помощи, сославшись на то, что данный вопрос не входит в компетенцию учреждения.