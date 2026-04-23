Движение на Кировском проспекте в Ростове ограничат из-за стройки на полгода

С 4 мая по 6 ноября в Ростове-на-Дону будут действовать временные ограничения движения на Кировском проспекте. Как сообщили в городской администрации, причиной неудобств станут строительно-монтажные работы, проводимые в районе дома № 57а.

Ограничения коснутся как автомобильного, так и пешеходного движения. Транспорт и пешеходы будут временно пропускаться на период въезда и выезда строительной техники.

Городские власти просят жителей и гостей города заранее учитывать данную информацию при планировании своих передвижений и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Фото: Donday
