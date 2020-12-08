ХК «Ростов» по буллитам обыграл «Рязань»

Ростовские хоккеисты взяли верх в Рязани над одноимённым клубом по буллитам, хотя должны были побеждать в основное время – 4:3 Б.Подопечные Григория Пантелеева в Рязани не были фаворитами. Команда хозяев идёт на четвертом месте в турнирной таблице и явно котируется выше «красно-белых».В первом периоде рязанцы выглядели предпочтительнее на первых минутах. В дальнейшем игра выровнялась, и теперь ростовчане почти ни в чём не уступали сопернику. Заброшенных шайб достаточно долго не было. Только ближе к концу первого отрезка игры команды обменялись голами. Ростислав Халилулин забросил за «Рязань», но «южане» быстро ответили шайбой Саввы Андреева – 1:1.В начале второго периода гости вышли вперёд после гола в большинстве Романа Опалева после передач Владислава Туника и Евгения Петрикова. Хозяева льда пошли вперёд большими силами. «Кондоры» в обороне не отсиживались и временами остро контратаковали. На 33-й минуте игры одна из таких атак привела к голу. Владислав Туник забросил третью шайбу ростовчан, причём сделал он это в меньшинстве – 1:3.В середине третьего отрезка встречи «Рязань» сократила отставание до минимального – Николай Полунин, 2:3. В валидольной концовке хозяева, увы, сумели сравнять счёт за две секунды до сирены. В овертайме коллективы играли сверхосторожно, и голов забито не было. Всё решалось в серии буллитов, где удачливее оказались ростовчане. Решающий штрафной бросок исполнил Владислав Туник.В других матчах игрового дня чемпионата ВХЛ красноярский «Сокол» на выезде в овертайме одолел пермский «Молот-Прикамье» - 2:1, ижевская «Ижсталь» по буллитам обыграла на своём льду новокузнецкий «Металлург» - 2:1 Б, а воскресенский «Химик» в родных стенах относительно легко превзошёл аутсайдера - воронежский «Буран» - 4:1.12 декабря ХК «Ростов» будет играть в Санкт-Петербурге против местного «Динамо».