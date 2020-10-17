ХК «Ростов» переиграл «Южный Урал» дома

Последняя игра домашней серии для «кондоров» сложилась максимально успешно – сухая победа и позитивный настрой перед играми на выезде.Матч начался с атак ростовчан. Красно-белые на правах хозяев льда много играли в чужой зоне и вообще доминировали на площадке. Гости же отвечали нечастыми контратаками и выжидали. В середине периода Артём Пеньковский открыл счёт в игре с передачи Евгения Петрикова. Гости пошли вперёд, положение дел на льду более-менее выровнялось. В целом в первом отрезке игры ни ростовчане, ни гости из Оренбургской области не имели решающего преимущества.Во второй двадцатиминутке дончане вновь прижали орчан к воротам. Хоккеисты «Южного Урала» вынуждены были фолить – удаление. ХК «Ростов» быстро воспользовался подвернувшимся шансом. Отличился ветеран клуба Владислав Туник (пасы у Евгения Шевчука и Романа Опалева) – 2:0. Через несколько минут «кондоры» забили уже при игре в равных составах. Дмитрий Марченков после передач Алексея Прохорова и Артёма Пеньковского забросил третью шайбу «Ростова». Несмотря на угрожающий счёт, «Южный Урал» всё же не уступал сопернику по ключевым показателям – броски в створ, выигранные вбрасывания… не складывалось у гостей только с голами.В третьем периоде все попытки орчан реанимировать интригу потерпели неудачу. В итоге ХК «Ростов» довёл дело до выигрыша – 3:0. Данил Кудашев засушил ещё один «сухарь».В остальных матчах игрового дня ВХЛ «Рубин» (Тюмень) переиграл на выезде «Металлург» (Новокузнецк) 3:2, ХК «Рязань» в гостях был сильнее «Дизеля» (Пенза) 3:1, «Динамо» (Санкт-Петербург) легко одолело «Ермак» (Ангарск) 4:1, а «Барс» (Казань) в серии буллитов одолел «Химик» (Воскресенск) 2:1Б.25 октября команда Григория Пантелеева сразится на выезде с «Динамо МО». А пока что в общей турнирной таблице Чемпионата ВХЛ «Ростов» занимает 8 место из 26.