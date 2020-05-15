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Два нападающих продлили контракты с ХК «Ростов»

Два нападающих продлили контракты с ХК «Ростов»
Павел Щербаков и Егор Кулаков
Хоккейный клуб «Ростов» продлил контракты с двумя игроками. Минимум на один сезон в команде останутся нападающие Павел Щербаков и Егор Кулаков. Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».

Щербаков начал выступать за «Ростов» в сезоне-2018/2019. В этот период он принёс команде победу в финале и стал лидером по показателю результативности. Игрок получил 16 очков, показатель полезного действия — «-13».

Форвард Егор Кулаков вступил в состав команды в 2017 году. В прошедшем сезоне набрал 16 очков за 50 матчей при показателе полезного действия «-8».

Ранее сообщалось, что из ХК «Ростов» ушли защитник Егор Цветков и нападающие Андрей Леонов и Александр Коробов.

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