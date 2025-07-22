В ночь на 22 июля над Ростовской областью сбили беспилотники

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В Ростовской области сбили беспилотники. Информацию об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.В ночь на 22 июля силы ПВО сбили дроны над Ростовской областью. Воздушная атака была отражена в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.Обломки одного из беспилотников упали в поселке Красный Сад Аксайского района. Из-за этого загорелась трава на нескольких участках, но пожарные быстро справились с огнем. По предварительным данным, никто не пострадал.