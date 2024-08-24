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ХК «Ростов» продлил контракт с шестью игроками

ХК «Ростов» продлил контракт с шестью игроками
В своих социальных сетях хоккейный клуб «Ростов» сообщил о продлении контрактов с шестью игроками.

По результатам предсезонных сборов в состав команды вошли защитники Кирилл Дмитриев, Савелий Козлов, Александр Кокарев и Сергей Макаров, а также нападающие Владислав Аппельганц и Семён Сорокин. Эти спортсмены будут представлять ростовскую команду в хоккейном сезоне – 2024/2025.

Кроме того, недавно к «кондорам» присоединились два игрока, которые ранее выступали за ХК «Сочи» на правах аренды. Нападающий Евгений Каменский и Захар Миць показали хорошие результаты в клубе южан, делая результативные передачи. Теперь они будут играть за «Ростов».
Фото: ХК Ростов
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