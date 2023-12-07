ХК «Ростов» победил на выезде «Горняк-УГМК» – 5:1

Фото: ХК «Ростов»

В очередной игре чемпионата ВХЛ «красно-белые» добились убедительной победы в Верхней Пышме (Свердловская область).Уже в дебюте игры «Ростов» повёл благодаря голу Егора Корбита. Уральцы ответили неплохим промежутком, но ростовчане выдержали, а затем забили сами. Тот же Корбит оформил дубль с буллита, 0:2. Во второй части игры команды обменялись голами. У хозяев отличился Максим Войтович, а за гостей шайбу забросил Ранис Миргалиев – 1:3.В середине третьей двадцатиминутки отличились ростовчане Дмитрий Носков и Александр Лосев. Итог – победа ХК «Ростов», 5:1.В остальных встречах дня в ВХЛ «Сокол» (Красноярск) победил «Норильск» - 4:3 ОТ, «Зауралье» (Курган) разгромило «Кристалл» (Саратов) - 6:1, «Буран (Воронеж) был сильнее «Южного Урала» (Орск) - 4:3 Б, а «Челмет» (Челябинск) одолел «Тамбов» - 4:1.Свой очередной поединок ХК «Ростов» проведёт 8 декабря в гостях против «Южного Урала». Пока в таблице ВХЛ южане - на 28-й строчке из 29.