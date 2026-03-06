Фото: ХК Ростов

В матче ВХЛ 4 марта в Ростове-на-Дону ХК «Ростов» одержал победу над красноярским «Соколом».В первом периоде игра завершилась без голов. Вторая двадцатиминутка была более результативной. Игроки «Ростова» смогли забить шайбу, автором гола стал Евгений Цапланов. «Сокол» отыгрался только в заключительной части матча, когда Владимир Конов поразил ворота соперника.Несмотря на это, хоккеисты «Ростова» не сбавили темп и, забив еще одну шайбу, завершили игру со счетом 2:1 в свою пользу.