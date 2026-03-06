ХК «Ростов» одержал победу над красноярским «Соколом»
В матче ВХЛ 4 марта в Ростове-на-Дону ХК «Ростов» одержал победу над красноярским «Соколом».
В первом периоде игра завершилась без голов. Вторая двадцатиминутка была более результативной. Игроки «Ростова» смогли забить шайбу, автором гола стал Евгений Цапланов. «Сокол» отыгрался только в заключительной части матча, когда Владимир Конов поразил ворота соперника.
Несмотря на это, хоккеисты «Ростова» не сбавили темп и, забив еще одну шайбу, завершили игру со счетом 2:1 в свою пользу.