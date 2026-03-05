Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Имущество бывшего агентства недвижимости в Ростове выставили на торги почти за 400 млн рублей

Имущество бывшего агентства недвижимости в Ростове выставили на торги почти за 400 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившегося ростовского агентства недвижимости ООО «Лесан Медика» вновь выставлен на торги с начальной ценой 345,3 миллиона рублей. Информация о лоте опубликована на портале «Торги России».

Агентство, работавшее на рынке Ростова-на-Дону с 2010 года, было признано банкротом в сентябре 2025 года. Процедура банкротства сопровождалась активными судебными разбирательствами: из 17 арбитражных дел 11 были инициированы в прошлом году, а общая сумма исковых требований превысила 2,7 миллиарда рублей. На начало текущего года в производстве находились ещё три дела.

Основной актив, выставляемый на аукцион, расположен по улице Днепроградской. В лот входят:

- Земельный участок площадью более 5 000 кв. метров.
- Нежилое двухэтажное здание и одноэтажная постройка.
- Коммуникации: системы газо-, электроснабжения, пожарной охраны, кондиционирования и вентиляции.
- Дополнительное оборудование: моноблочный кондиционер и подстанция.

Это уже не первая попытка продажи данного имущества. Ранее лот выставлялся с начальной ценой 383,7 миллиона рублей, однако покупателей не нашлось. Снижение стоимости, вероятно, призвано повысить интерес потенциальных инвесторов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 апреля 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 10 апреля. На фоне торгов у компании остаются непогашенные финансовые обязательства. По данным на ноябрь 2025 года, налоговая задолженность ООО «Лесан Медика» составляла 1,8 миллиона рублей, также в отношении фирмы ведутся шесть исполнительных производств на общую сумму около 237 тысяч рублей.
Фото: Торги России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика