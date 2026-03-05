Имущество бывшего агентства недвижимости в Ростове выставили на торги почти за 400 млн рублей

Фото: Торги России

Имущественный комплекс обанкротившегося ростовского агентства недвижимости ООО «Лесан Медика» вновь выставлен на торги с начальной ценой 345,3 миллиона рублей. Информация о лоте опубликована на портале «Торги России».Агентство, работавшее на рынке Ростова-на-Дону с 2010 года, было признано банкротом в сентябре 2025 года. Процедура банкротства сопровождалась активными судебными разбирательствами: из 17 арбитражных дел 11 были инициированы в прошлом году, а общая сумма исковых требований превысила 2,7 миллиарда рублей. На начало текущего года в производстве находились ещё три дела.Основной актив, выставляемый на аукцион, расположен по улице Днепроградской. В лот входят:- Земельный участок площадью более 5 000 кв. метров.- Нежилое двухэтажное здание и одноэтажная постройка.- Коммуникации: системы газо-, электроснабжения, пожарной охраны, кондиционирования и вентиляции.- Дополнительное оборудование: моноблочный кондиционер и подстанция.Это уже не первая попытка продажи данного имущества. Ранее лот выставлялся с начальной ценой 383,7 миллиона рублей, однако покупателей не нашлось. Снижение стоимости, вероятно, призвано повысить интерес потенциальных инвесторов.Заявки на участие в торгах принимаются до 6 апреля 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 10 апреля. На фоне торгов у компании остаются непогашенные финансовые обязательства. По данным на ноябрь 2025 года, налоговая задолженность ООО «Лесан Медика» составляла 1,8 миллиона рублей, также в отношении фирмы ведутся шесть исполнительных производств на общую сумму около 237 тысяч рублей.