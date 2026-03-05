Фото: соцсети

Валя Карнавал хочет удалить свои старые видео. Об этом она рассказала на встрече с блогерами в Санкт-Петербурге. Свой путь в блогинге Валя начала ещё в школьные годы. Она создавала юмористические ролики и липсинги.- Помню, мой первый ролик был шуточным. Я специализируюсь на липсингах, вы все об этом знаете. Но не первый ролик принёс мне популярность. Это был долгий путь. Иногда, когда хочется поностальгировать, я смотрю свои первые видео, и возникает желание всё удалить. Видео того времени были низкого качества, и я себе не нравилась. Но такие мысли всё равно иногда возникают», — поделилась Валя Карнавал «Комсомольской правде».По словам ростовчанки, известность пришла к ней не сразу. Большая аудитория обратила внимание на её сотый ролик. Валя рассказала, что в начале пути у неё не было поддержки. Одноклассники смеялись над её творчеством, а семья не всегда понимала её увлечение.Сейчас дончанка также развивает соцсети и пробует себя в новых сферах. Девушка выпускает синглы, снимается в кино, а недавно запустила личный бренд нижнего белья.