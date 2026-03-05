Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Валя Карнавал хочет удалить свои старые видео

Валя Карнавал хочет удалить свои старые видео

Валя Карнавал хочет удалить свои старые видео. Об этом она рассказала на встрече с блогерами в Санкт-Петербурге. Свой путь в блогинге Валя начала ещё в школьные годы. Она создавала юмористические ролики и липсинги.

- Помню, мой первый ролик был шуточным. Я специализируюсь на липсингах, вы все об этом знаете. Но не первый ролик принёс мне популярность. Это был долгий путь. Иногда, когда хочется поностальгировать, я смотрю свои первые видео, и возникает желание всё удалить. Видео того времени были низкого качества, и я себе не нравилась. Но такие мысли всё равно иногда возникают», — поделилась Валя Карнавал «Комсомольской правде».

По словам ростовчанки, известность пришла к ней не сразу. Большая аудитория обратила внимание на её сотый ролик. Валя рассказала, что в начале пути у неё не было поддержки. Одноклассники смеялись над её творчеством, а семья не всегда понимала её увлечение.

Сейчас дончанка также развивает соцсети и пробует себя в новых сферах. Девушка выпускает синглы, снимается в кино, а недавно запустила личный бренд нижнего белья.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика