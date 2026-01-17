В первом матче 2026 года ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой»
Игра прошла 17 января в Тольятти в рамках Суперлиги.
На старте встречи «Лада» быстро открыла счет, но гандболистки из Ростова-на-Дону смогли отыграться и выйти вперед. Первая половина матча завершилась с результатом 7:12 в пользу «Ростов-Дона».
Вторая половина игры также завершилась успехом для ростовской команды. Итоговый счет матча — 19:23 в пользу «Ростов-Дона».