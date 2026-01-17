Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В первом матче 2026 года ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой»

В первом матче 2026 года ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой»
В первом матче 2026 года ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой». Игра прошла 17 января в Тольятти в рамках Суперлиги.

На старте встречи «Лада» быстро открыла счет, но гандболистки из Ростова-на-Дону смогли отыграться и выйти вперед. Первая половина матча завершилась с результатом 7:12 в пользу «Ростов-Дона».

Вторая половина игры также завершилась успехом для ростовской команды. Итоговый счет матча — 19:23 в пользу «Ростов-Дона».
Фото: ГК Ростов-Дон
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.