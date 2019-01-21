ХК «Ростов» одолел «Юниор»



В первой игре, днем ранее у красно-белых не слишком хорошо получалось завершение атак. На этот раз с этим дела были получше, но и соперник не отставал. В итоге результат тот же – победа ростовчан с разницей в две шайбы.



На первых минутах ХК «Ростов» завладел инициативой, а «Юниор» почти добровольно ее отдал, предпочитая действовать от обороны. «Кондоры» много атаковали, но в середине периода допустили ошибку при выходе из обороны. В результате потеря, выход один на один, гол, 0:1. Отличился Константин Пархоменко. Дончане бросились отыгрываться, и в самом конце периода им это удалось. Точным броском низом в ближний угол отметился Владислав Туник, 1:1.



Вторая двадцатиминутка началась неожиданно – команда гостей вновь вышла вперед. На этот раз отличился Савва Гаврилов, 1:2. Подопечных Григория Пантелеева, однако, это не смутило, и они забили дважды подряд. Сначала счет сравнял Алексей Царев, а потом хозяев вывел вперед Александр Гиберт, 3:2.



На первой минуте третьего отрезка игры ростовчане развили успех. После красивой комбинации на свободный пятак выехал Андрей Мартынов и слабо, но точно покатил шайбу мимо вратаря соперника, прямо в дальний нижний угол – 4:2. После этого дубль оформил Владислав Туник – 5:2. Последние 10 минут игры интриги уже не было. На исходе матча Константин Пархоменко забил еще раз, но «Юниор» это уже не спасло. Результат – непростая победа ХК «Ростов».



Ростовчане продолжают возглавлять турнирную таблицу Первенства ВХЛ – 73 балла. На второй строчке – саранская «Мордовия», на третьей – ХК «Чебоксары».



27 и 28 января ХК «Ростов» сыграет в Барнауле с местным «Алтаем», а 2 и 3 февраля будет принимать на своем льду ХК «Челны» (Набережные Челны).