ХК «Ростов» на своём льду проиграл «Тамбову»



Хоккейный клуб «Ростов» уступил «Тамбову» в Кубке шёлкового пути. Матч состоялся 24 ноября в донской столице.



Обе команды играли динамично, но при этом с чувством и толком. Ударов в створ ворот было мало, хоть спортсмены по очереди и создавали опасные моменты. Так как в первом периоде пауз практически не было, время быстро близилось к перерыву. В раздевалки хоккеисты нашли со счётом 0:0.



Во второй двадцатиминутке команды не спешили увеличивать темп. Болельщики требовали зрелищ, и скандировали с трибун: «Шайбу». На второй минуте судья удалил защитника «кондоров» Александра Родионова. Оставшись в меньшинстве, ростовчане пропустили удар лучшего снайпера «Тамбова». Распечатав ворота хозяев, «волки» почувствовали прилив сил и стали делать больше ударов в створ ворот. «Ростова» бросал ответные шайбы, но, увы, ни одну не удалось реализовать. Вскоре наша команда осталась без одного игрока — с площадки ушёл защитник Егор Цветков. Тамбовчане не заставили себя долго ждать и увеличить разрыв в счёте.



Несмотря на перестановки, «Ростов» не смог вырвать победу у гостей. Матч закончился со счётом 2:0.