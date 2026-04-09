Власти Ростова назвали причину вырубки деревьев в парке «Осенний»

Власти отреагировали на новость о вырубке здоровых деревьев в парке «Осенний», расположенном на улице Киргизской в Ростове. Несколькими днями ранее ростовчане увидели, как в парке проводят активную обрезку зеленых насаждений.

Жители пожаловались на уничтожение зеленых насаждений. В управлении культуры города прокомментировали ситуацию. Там заявили, что деревья были заражены вредителем- изумрудной ясеневой златкой. Единственным способом была вырубить их, чтоб не распространять заразу.

Как отметили в ведомстве, работы по валке будут завершены до 10 апреля. В парке высажено более тысячи молодых кленов, за которыми тщательно ухаживают.
Фото: соцсети
