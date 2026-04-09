В Ростовской области 28-летний парень погиб в ДТП с «перевертышем»
В Ростовской области 28-летний парень погиб в результате ДТП с «перевертышем». Авария произошла 9 апреля на 5-м километре автодороги Кашары - Морозовск.
По предварительным данным, 38-летний парень на «Део Центра» потерял управление. Автомобиль занесло, и он съехал на левую обочину. Затем машина опрокинулась.
- От полученных травм 28-летний пассажир автомобиля «Део Центра» скончался в медучреждении, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.