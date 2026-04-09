В Шахтах волонтеры ищут пропавшего без вести 40-летнего мужчину
В городе Шахты разыскивают пропавшего без вести 40-летнего мужчину. Андрей Усачев пропал 29 марта.
Мужчина ушел из дома без предупреждения и с тех пор не выходил на связь. Тревогу забили близкие, после чего были предприняты обращения в полицию и организованы поисковые мероприятия с привлечением добровольцев.
Приметы разыскиваемого:
Возраст: 40 лет.
Рост: около 185 см.
Телосложение: плотное.
Цвет волос: темный.
Цвет глаз: карий.
В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы и обут в серые кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Усачева, просят незамедлительно сообщить в правоохранительные органы или по телефону: 8-800-700-54-52.