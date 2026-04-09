Пенсия в 500 тысяч рублей: ростовчанам рассказали, кому положены выплаты

Жителям Ростова-на-Дону рассказали, кому положены пенсии выше полумиллиона рублей. Эту информацию озвучил профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов в беседе с «РИА Новости».По словам эксперта, столь высокие пенсионные выплаты доступны, в первую очередь, космонавтам и летчикам. Размер их пенсии составляет от 55 до 85% от их прежнего денежного содержания. Для получения минимального процента (55%) необходимо иметь выслугу лет: 25 лет - для мужчин и 20 лет - для женщин.На размер пенсии летчиков-испытателей влияют такие факторы, как место работы, классность, общий налет часов и воинское звание. У космонавтов же ключевыми показателями являются количество совершенных полетов и время, проведенное в космосе. Наиболее высокую пенсию могут ожидать те, кто занимался испытанием военной техники, а также инструкторы-космонавты.- Космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы, - отметил профессор.Он добавил, что значительные суммы пенсии достигаются благодаря совокупности всех перечисленных факторов.