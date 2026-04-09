Школьники Ростова будут сдавать ГИА в 72 пунктах для сдачи экзаменов

В Ростове-на-Дону ГИА будут сдавать более 19 тысяч школьников. Эта цифра включает более 12 тысяч выпускников 9-х классов, свыше 5,5 тысячи одиннадцатиклассников, а также выпускников прошлых лет и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений (СПО). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В городе подготовлено 72 пункта проведения ОГЭ и 34 пункта проведения ЕГЭ. Все они оборудованы с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, что обеспечивает равные условия для всех выпускников.Особое внимание в этом году уделяется выпускникам 9-х классов, которые планируют поступать в колледжи. Согласно новым правилам, действующим с 2026 года, они смогут сдать всего два общегосударственных экзамена для поступления. В донском регионе эту возможность планируют использовать 159 девятиклассников.Для участия в эксперименте необходимо будет сдать только два предмета – русский язык и математику. Чтобы воспользоваться нововведением, желающим нужно подать заявление в своей образовательной организации не позднее 23 июня.Девятиклассники, которые не будут участвовать в эксперименте по сдаче двух экзаменов, пройдут ГИА по стандартной процедуре. Для них экзаменационная кампания начнется 2 июня.