Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Школьники Ростова будут сдавать ГИА в 72 пунктах для сдачи экзаменов

В Ростове-на-Дону ГИА будут сдавать более 19 тысяч школьников. Эта цифра включает более 12 тысяч выпускников 9-х классов, свыше 5,5 тысячи одиннадцатиклассников, а также выпускников прошлых лет и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений (СПО). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В городе подготовлено 72 пункта проведения ОГЭ и 34 пункта проведения ЕГЭ. Все они оборудованы с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, что обеспечивает равные условия для всех выпускников.

Особое внимание в этом году уделяется выпускникам 9-х классов, которые планируют поступать в колледжи. Согласно новым правилам, действующим с 2026 года, они смогут сдать всего два общегосударственных экзамена для поступления. В донском регионе эту возможность планируют использовать 159 девятиклассников.

Для участия в эксперименте необходимо будет сдать только два предмета – русский язык и математику. Чтобы воспользоваться нововведением, желающим нужно подать заявление в своей образовательной организации не позднее 23 июня.

Девятиклассники, которые не будут участвовать в эксперименте по сдаче двух экзаменов, пройдут ГИА по стандартной процедуре. Для них экзаменационная кампания начнется 2 июня.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика