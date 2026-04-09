Штормовое предупреждение из-за грозы с градом объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемой грозой с градом. Об этом население региона проинформировали в областном ГУ МЧС РоссииСогласно прогнозам, с 13:00 до конца суток 9 апреля в регионе пройдут сильные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Особую опасность представляет шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.Накануне непогода уже дала о себе знать: гроза стала причиной серьезных последствий. Часть Западного жилого массива была обесточена из-за удара молнии в трансформаторную подстанцию.В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, МЧС призывает граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.