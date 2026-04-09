«Я постараюсь выжить»: умершая после родов 27-летняя девушка предчувствовала смерть

Новость о гибели 27-летней Анны Маловой из Новочеркасска потрясла всю Ростовскую область. Вечером 7 апреля девушка скончалась после родов в региональном перинатальном центре. Юлия Братусина, подруга Анны Маловой рассказала Donday.ru подробности той трагедии.Анну доставили в роддом 5 апреля со схватками. Сначала все было хорошо. Когда схватки усилились, девушке ввели эпидуральную анестезию. Однако Ане с каждой схваткой было только больнее. Она подумала, что укол не действует. Тогда ей вкололи анестезию снова.- Около 14:30 ей ввели третий раз анестезию. Врач сказал, что такая доза – максимальная. Но у нее начались судороги и сильные боли.Затем, в 15:07, была введена четвертая критическая доза – начались судороги и выходить на связь она перестала,- рассказала Юлия.Пока Аня находилась в сознании, пыталась держать связь с подругами и мужем. Там она неоднократно жаловалась на свое состояние. Она писала подруге, что врачи «не хотят делать ей кесарево». Роженица жаловалась на боли, которые не испытывала даже при первых родах.- Из-за эпидуральной анестезии Аня впала в кому. Ей провели кесарево в 16:00 и к 16:50 достали ребенка,- добавила девушка.Девушку перевели на лечение в перинатальный центр Ростовской области. Однако спасти ей жизнь не удалось.По словам Юлии, роженица находилась под аппаратом ИВЛ, произошла интоксикация, поражение центрального нерва, повреждение мозга, двухсторонняя пневмония и две остановки сердца. Анна скончалась вечером 7 апреля. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Региональная прокуратура взяла на контроль расследование.