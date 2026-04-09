В Ростове двое детей пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону двое детей пострадали в аварии. ДТП случилось 9 апреля на Зорге,54.По предварительным данным, 55-летний водитель «Мерседес Бенц» ехал по Зорге в районе 08:20. Он выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу «Ниссан Альмера», которым управлял 33-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.- В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры транспортного средства «Ниссан Альмера»: 13-ти и 9-ти лет,- сообщили в региональной госавтоинспекции.