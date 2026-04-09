Начались ремонтные работы фасада и пандусов речного вокзала в Ростове

В Ростове начались ремонтные работы фасада и пандусов речного вокзала. С 7 апреля специалисты приступили к ремонту. На время работ автовладельцев попросили не ставить транспорт возле памятника архитектуры на Береговой, 10.

В начале апреля вокруг здания установили строительные леса, позже прибыли рабочие. Речной вокзал намерены привести в порядок к 9 мая. Реставрация самого здания гостиницы «Якорь» начнется осенью 2026 года. Собственник обновит фасад и добавит архитектурную подсветку — так будет подчеркнут стиль советского модерна.

Напомним, что жители просили отремонтировать комплекс сооружений и 11-этажное здание гостиницы «Якорь» еще несколько лет назад. Но не произошло.

За инструменты только тогда когда на проблему обратил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Дондей
