В Ростове-на-Дону на два месяца ввели запрет на движение маломерных судов. Об этом сообщили в городской администрации.
Судя из документа, запрет на движение плавучих средств с двигателями запретили с 1 апреля по 31 мая в связи с нерестовой миграцией рыб.
Ограничения действуют по ключевым артериям города: по Дону со всеми притоками и Мертвому Донцу на участке от границы с Мясниковским районом вверх по течению до самого истока.
Нарушителям режима на воде грозят административные штрафы.