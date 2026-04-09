В Ростове-на-Дону на два месяца ввели запрет на движение маломерных судов. Об этом сообщили в городской администрации.Судя из документа, запрет на движение плавучих средств с двигателями запретили с 1 апреля по 31 мая в связи с нерестовой миграцией рыб.Ограничения действуют по ключевым артериям города: по Дону со всеми притоками и Мертвому Донцу на участке от границы с Мясниковским районом вверх по течению до самого истока.Нарушителям режима на воде грозят административные штрафы.